Questo pomeriggio un’auto si è ribaltata in viale Regione Siciliana. L’incidente si è verificato verso le 16.30 nel tratto compreso fra corso Calatafimi e via Pitrè, poco dopo il sottopassaggio in direzione di via Notarbartolo.

Stando a quanto riferito da “Gds.it”, il conducente della vettura non sembra aver riportato gravi conseguenze fisiche. Il traffico è stato fortemente rallentato ma per via del restringimento della carreggiata.





Per cause in via di accertamento la vettura è finita perpendicolare all’asse stradale sul fianco destro.