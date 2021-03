Il Catania sembra intenzionato a optare per un cambio in panchina. La sconfitta con la Turris rischia infatti di essere fatale per Giuseppe Raffaele.

Stando a quanto riferito da “M.nicoloschira.com”, nelle scorse ore il tecnico rossazzurro ha avuto più di una frizione con Maurizio Pellegrino.





Uno strappo che congiunto agli ultimi risultati poco esaltanti potrebbe costare a Raffaele la panchina del Catania.