Palermo, si lavora alle uscite: Insigne, Nedelcearu, Saric e Appuah non convocati per il Pisa

Sono ore movimentate in casa Palermo per quanto riguarda sia il calciomercato in entrata che quello in uscita. Con la trattativa per Pohjanpalo ancora in piedi, nelle ultime ore, oltre a Dario Saric e a Ionut Nedelcearu, si sono intensificate le voci sui possibili adii di Stredair Appuah e Roberto Insigne. Infatti, i quattro giocatori rosanero, non sono stati convocati per la partita di domani, venerdì 31 gennaio, contro il Pisa. I calciatori in questione potrebbero lasciare la Sicilia in queste ore e non sono da escludere nuovi sviluppi a breve. Presenti, invece, Aljosa Vasic e Salim Diakitè, entrambi accostati al Venezia come eventuali contropartite per sbloccare l’affare Pohjanpalo.

Palermo, i convocati di Dionisi: presente il nuovo acquisto Magnani