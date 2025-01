Dal Veneto: Venezia, Pohjanpalo ancora in gruppo. Probabile la convocazione per l’Udinese

Manca sempre meno alla fine della sessione invernale di calciomercato e, anche in data odierna, giovedì 30 gennaio, non registrano passi in avanti per il passaggio di Joel Pohjanpalo al Palermo. Infatti – si legge su Trivenetogoal.it – il finlandese si è allenato regolarmente in gruppo a Ca’ Venezia. Non è da escludere che il giocatore, visto il momento di stallo, venga convocato per la sfida di campionato contro l’Udinese, in programma sabato 1 febbraio alle ore 15.

La situazione, attualmente, è la stessa: accordo fra il giocatore e il Palermo per quattro anni e mezzo di contratto fino al 30 giugno 2029, mentre c’è distanza fra il Venezia e il club siciliano. I veneti chiedono il pagamento della clausola di sei milioni e i rosanero hanno offerto quattro milioni più bonus, cercando di inserire un giocatore fra Salim Diakite e Aljosa Vasic per agevolare la fumata bianca.