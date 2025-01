TMW: “Palermo, Nedelcearu verso la cessione. Accordo con l’Akron Togliatti”

Nuova avventura in vista per Ionut Nedelcearu. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il difensore rumeno si appresta a lasciare il Palermo dopo due anni e mezzo per trasferirsi in Russia. Infatti, l’ex giocatore del Crotone avrebbe accettato l’offerta recapitata dall’Akron Togliatti. L’intesa tra le parti è stato raggiunta e nelle prossime ore è attesa l’ufficialità.

In questa stagione Nedelcearu è sceso in campo 10 volte per un totale di 711′. Chiuso anche dall’arrivo di Giangiacomo Mignani e poco valorizzato da mister Dionisi, il difensore ha scelto dunque di cambiare maglia per trovare maggiore continuità.