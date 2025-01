Di Marzio: “Palermo, Appuah verso il Valenciennes. Nedelcearu all’Akron”

Arrivano conferme sul fronte uscite in casa rosanero. Come riportato anche dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Appuah e Nedelcearu si preparano a salutare la Sicilia con direzione estere. I due calciatori non sono stati convocati dal tecnico Alessio Dionisi, cos’ come anche Saric e Insigne, in vista della sfida di domani sera al Barbera contro il Pisa.

Per Appuah si palesa un ritorno in Francia, in particolare il Valenciennes, per Nedelcearu invece si avvicina una nuova esperienza in Russia al Akron. Le due trattative sono vicine alla fumata bianca.