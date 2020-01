Come già anticipato, il Palermo ha reso noto il report medico (Clicca Qui) di due degli attuali infortunati in casa rosanero. Si tratta di Andrea Ferrante e Raimondo Lucera. Per il primo si tratta di un trauma distorsivo della caviglia destra con distensione del legamento peroneo astragalico anteriore, mentre per Lucera si registra una lesione di primo grado alla regione miotendinea del bicipite femorale destro. Per entrambi i calciatori rosa si prospetta uno stop di circa un mese.