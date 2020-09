Il Palermo è alla ricerca degli ultimi innesti per completare l’organico che disputerà l’ostico campionato di Lega Pro. I rosanero in particolare hanno bisogno di un centrocampista e sono tanti i nomi nella lista del duo formato da Sagramola e Castagnini. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Gregorio Luperini, centrocampista del Trapani, che l’anno scorso ha disputato un ottimo campionato e sarebbe davvero un lusso per la Lega Pro. Le altre due ipotesi sono legate a Nicolò Bianchi della Reggina che il Palermo segue da diverso tempo e Fabio Foglia dell’Arezzo.

Per quest’ultimo sembra definitivamente sfumata la pista che porta ai rosanero, visto che il giocatore con ogni probabilità firmerà il rinnovo con l’Arezzo. Il Palermo era riuscito a pareggiare l’offerta del club toscano, ma a quanto pare non c’è stato nulla da fare, Foglia rimarrà un giocatore dell’Arezzo. La nostra redazione ha voluto sentire il direttore sportivo dei granata, Giuseppe di Bari, di seguito le sue parole: «Foglia rinnova? Ancora non abbiamo completato l’operazione, ma siamo in dirittura d’arrivo». Parole inequivocabili che lasciano poche speranze a Sagramola e Castagnini. Il Palermo dovrà trovare un nuovo centrocampista per completare l’organico.

Intanto si avvicina sempre di più l’esordio con il Teramo, anche se resta il dubbio per quanto riguarda lo sciopero proclamato dall’Aic. Chissà che questa situazione possa giocare a favore dei rosanero, per completare l’organico e trovare il nuovo centrocampista in vista dell’esordio, che in quel caso sarebbe ritardato di una settimana.