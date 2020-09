«Stiamo lavorando per cercare di sbagliare il meno possibile nella ricerca di quei tasselli che fanno al caso nostro. I valori come senso di appartenenza e voglia di indossare la maglia, non per soldi, fanno la differenza. Ad esempio Falletti è tornato perché qui si sente a casa. La passione dei tifosi, il desiderio del presidente nel riportare la Ternana in Serie B. Sono aspetti determinanti per cercare di mettere le basi nell’allestimento di una compagine forte. Il mister può stare sereno, è al corrente di tutte le trattative. Questa piazza ha sofferto tanto, vogliamo fare qualcosa di importante». Queste le parole del direttore sportivo della Ternana, Luca Leone, rilasciate ai microfoni “Calcioternano.it” in merito agli obiettivi della squadra umbra.