Continua l’emergenza Coronavirus in Sicilia, in particolare a Palermo è stato chiuso in via precauzione l’asilo “Tom e Jerry” di Via Leonardo Da Vinci, visto che un dipendente amministrativo è risultato positivo. Il personale amministrativo lavorerà in smart working, naturalmente i genitori sono stati avvisati. Pare inoltre che il dipendente abbia condiviso gli spostamenti in un’unica vettura con altri dipendenti comunali: per questo motivo in via precauzionale gli uffici frequentati da questi ultimi sono stati chiusi. Si tratta degli uffici dell’assessorato alla scuola di via Notarbartolo,