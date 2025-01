Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Questi i risultati delle gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 15ª giornata

TRASTEVERE-PALERMO WOMEN 3-0

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 15ª giornata

PALERMO-ASCOLI 1-2 – Di Mitri

UNDER 17 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 15ª giornata

PALERMO-LAZIO 2-2 – Terranova, Nicolosi

UNDER 17 FEMMINILE

– Coppa Italia Eccellenza Femminile, 2a Fase – 1ª giornata

PALERMO-MULTISPORT S. ATL. SCELSA 8-1 – Tarantino, Scalici (3), Scarpinato, Ficano, Ganci, Buffa

– Campionato Regionale Under 17 Femminile – Finale Regionale

Palermo-JSL Brolo 4-1 – Lo Piccolo, Gambino, Manna, La Mantia

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 15ª giornata

PALERMO-FROSINONE 1-0 – Corda

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 15ª giornata

PALERMO-FROSINONE 0-2

UNDER 15 FEMMINILE

Campionato Regionale Under 15 Femminile – Finale Regionale

PALERMO-GLORIA CITTA’ DI SAN CATALDO

Lunedì 20 gennaio, ore 14.30 – Rocca di Capri Leone (ME), Campo Sportivo Nuovo Comunale

UNDER 14 MASCHILE REGIONALE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone C, 11ª giornata

PALERMO-PRATO VERDE 9-0 – Morreale (3), Taormina, Garifo, Lo Presti (3), Stagno