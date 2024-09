Palermo, settore giovanile: il programma delle gare

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo pubblica il riepilogo delle gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero in programma il prossimo weekend:

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 3ª giornata

TERNANA-PALERMO

Sabato 28 settembre, ore 14.00 – Narni (TR), Stadio Moreno Gubbiotti

UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 5ª giornata

PALERMO-CATANZARO

Domenica 29 settembre, ore 11.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 16 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 3ª giornata

PALERMO-LAZIO

Domenica 29 settembre, ore 14.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 3ª giornata

PALERMO-LAZIO

Domenica 29 settembre, ore 12.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 1ª giornata

ACADEMY PALERMO CALCIO-PALERMO FC

Domenica 29 settembre, ore 10.00 – Palermo, Centro Sportivo Pietro Pisani