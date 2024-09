Iachini: «Palermo ha progetto ambizioso. Per tutti sarà la partita dell’anno coi rosanero»

L’ex tecnico di Palermo e Bari Beppe Iachini è intervenuto in diretta a “B-Talk – Il Salotto Cadetto” in onda su Pianeta Serie B esprimendosi sulle sue ex squadra ma non solo.

Ecco le sue parole:

«Bari? Troppo poco tempo per poter parlare. Quando mi hanno chiamato c’erano promesse di voler costruire qualcosa di importante ma dopo pochissimo tempo le idee non collimavano e si è preferito lasciarci da buoni amici. Bari è una grande piazza e prima o poi farà vedere quello che vale con una tifoseria e un ambiente attorno alla squadra. Per vincere però c’è bisogno anche di un percorso di crescita della squadra a livello tecnico tattico: già quest’anno ha avuto un mercato importante con calciatori forti e insomma anche i biancorossi possono inserirsi in una lotta alta in classifica. Non mi rammarico nulla: l’ambizione era quella di costruire qualcosa e quando ho visto che i tempi erano lunghi si è preferito non proseguire insieme. È una Serie B come tutti gli anni bloccata e complicata con alcune sorprese come sempre che verranno fuori. Poi le super favorite che stanno ingranando e stanno cercando di farlo pur essendo partite meno bene. Sarà un campionato difficile, lungo e duro e fare pronostici non è facile anche se squadre come Palermo, Sassuolo e Samp o anche il Frosinone e la Salernitana, Pisa e Brescia che possono lottare per i vertici. Inzaghi è un allenatore che già da diversi anni conosce bene la categoria, sa le difficoltà e sa come approcciarsi a questo campionato. Il Pisa come società che negli ultimi anni ha sempre avuto l’ambizione per poter lottare per la A e quindi era nei pronostici che potrebbe fare un campionato tra le prime. Da qui a dire se sarà promozione diretta lo dirà il campionato ma sta andando molto bene: partire bene in B vuol dire acquisire fiducia e certezze e dare entusiasmo all’ambiente».

«Palermo? Già da qualche anno sta investendo molto sulla squadra, ha un programma ambizioso di voler tornare in A subito e sicuramente ha i favori del pronostico. Detto ciò ha un allenatore nuovo con Dionisi che è da alcuni mesi e in questo senso serviranno i riscontri sul campo. Chiaro che quando sei il favorito c’è uno spirito corretto intorno all’ambiente e questo può solo far bene. In B su tutti i campi aspetteranno il Palermo e visto che hai un passato glorioso per tutti sarà la partita dell’anno coi rosanero. Catanzaro? Lo scorso anno ha fatto un ottimo campionato facendo i playoff però hai cambiato allenatore e DS e ci vorrà molta pazienza per far sì di avere risultati nell’immediato. Vanno aspettati allenatore e squadra perché il Catanzaro è stata una sorpresa che ha impressionato. Ha una pressione più elevata e magari queste aspettative potranno provocare pressioni che lo scorso anno non c’erano e questo può essere un nemico e va dato tempo a Caserta»