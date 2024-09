Coppa Italia, Ferrera: «Nasco a Palermo ma tifo Napoli, la squadra di Conte è troppo forte»

L’attore palermitano Vincenzo Ferrera celebre per aver interpretato il personaggio di Beppe in Mare Fuori dopo Napoli-Palermo è stato intervistato dai microfoni di “CalcioNapoli24” esprimendosi in merito alla partita persa dai rosanero 5-0 al Maradona.

Ecco le sue parole:

«Io nasco a Palermo quindi pensate stasera cosa ho provato, sono tifoso del Napoli ma anche del Palermo. Il Napoli in questo momento è troppo forte. Ospite di Lucioni? Siamo diventati grandi amici, è un fan di Mare Fuori, si è creata un’amicizia sana così come i fratelli Insigne. Non mi vorranno più allo stadio, ogni volta che vengo perdono».