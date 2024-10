Palermo, Sett. Giovanile e Femminile: il programma delle gare

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rosanero ha reso noto il programma delle gare per il Settore Giovanile e Femminile:

“Questo il riepilogo delle prossime gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 9ª giornata

GELBISON-PALERMO WOMEN

Domenica 3 novembre, ore 14.30 – Castelnuovo Cilento (SA), Campo Sportivo Valentino Giordano

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 7ª giornata

CROTONE-PALERMO

Sabato 2 novembre, ore 14.30– Crotone, Centro Sportivo Settore B

UNDER 17 FEMMINILE

Eccellenza Femminile – 2ª giornata

PALERMO-MULTISPORT S. ATL. SCELSA

Domenica 3 novembre, ore 14.30– Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 7ª giornata

EMPOLI-PALERMO

Domenica 3 novembre, ore 12.30 – Empoli (FI), Centro Sportivo Monteboro

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 7ª giornata

EMPOLI-PALERMO

Domenica 3 novembre, ore 10.30 – Empoli (FI), Centro Sportivo Monteboro

UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 6ª giornata

TIEFFE CLUB-PALERMO

Domenica 3 novembre, ore 10.30 – Terrasini (PA), Campo Sportivo Favazza

UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

Campionato Regionale Under 15 Femminile – Girone A, 2ª giornata

TRAPANI-PALERMO

Martedì 5 novembre, ore 15.30 – Valderice (TP), Campo Municipale

UNDER 14 MASCHILE REGIONALE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone B, 1ª giornata

CUS PALERMO-PALERMO

Lunedì 4 novembre, ore 15.30 – Altofonte (PA), Campo Comunale ”;