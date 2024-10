Palermo, i tifosi criticano alcuni rosanero dopo Mantova. Lagalla Jr sui social: “Diakité….”

Dopo il pareggio del Palermo sul campo Mantova, alcuni tifosi hanno espresso il loro disappunto attraverso i social per il risultato ottenuto dai rosanero al Martelli. Tra i commenti che spiccano in uno dei post sul profilo del club rosanero c’è quello di Lorenzo Lagalla, figlio del sindaco di Palermo, che ha espresso in modo critico la sua opinione su Diakité, affermando: “Diakité è la cosa più lontana dal calcio che esista”.

In basso il post social della società rosanero

