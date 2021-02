I Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo hanno sequestrato prodotti recanti marchi contraffatti, individuati all’interno di un negozio ubicato in via Oreto a Palermo.

Le Fiamme Gialle hanno notato diversi prodotti esposti per la vendita, con marche note come Disney, Juventus e Beats, che risultavano difformi da quelli originali.





Per questo motivo hanno proceduto al sequestro penale dei prodotti e denunciato il soggetto a piede libero per i reati di contraffazione e ricettazione (ex. artt. 474 e 648 del codice penale).