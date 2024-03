Palermo, senza playoff non può firmare: il procuratore rivela tutto | Trattativa appesa a un filo

Il Palermo spera nella Serie A e nei playoff per il rinnovo. Trattativa delicatissima: rivela tutto il procuratore.

Il destino del Palermo passa adesso inesorabilmente dai playoff. I rosanero, che hanno gettato al vento la possibilità di accedere direttamente alla massima serie tramite il secondo posto con una serie di gare da dimenticare, devono guardarsi adesso però anche le spalle. Il quinto posto non è più al sicuro, mentre le zone alte della classifica sono inarrivabili. La società non vuole che la squadra stacchi la spina, e punta alla Serie A per mettere a segno altri colpi di mercato.

Dai risultati sul campo infatti dipendono le sorti di tanti componenti della squadra, a cominciare dai big – visti i tanti investimenti fatti a gennaio – ma anche tanti riscatti. Trattative in bilico che riguardano conferme ed eventuali addii.

La squadra rischia di disfarsi qualora si dovesse toppare l’obiettivo minimo, quello dei playoff. Ecco perché Eugenio Corini dovrà puntare a dare il massimo in questo finale di stagione per blindare il quinto posto e non farsi risucchiare dalle posizioni basse, con Sampdoria, Catanzaro e Brescia che potrebbero minacciosamente avvicinarsi.

Palermo, la Serie A per le conferme: Corini si gioca tutto

Eugenio Corini non dovrebbe al momento rischiare la panchina. La volontà della società è quella – secondo quanto emerso dall’ambiente – di compattare il gruppo e di puntare forte sui playoff, per questo motivo non si vuole dare la possibilità di trovare facili colpevoli e capri espiatori. Il messaggio dai vertici societari è chiaro: lavorare uniti e arrivare a giocarsi la Serie A.

Una promozione che vorrebbe dire rifondare la squadra, ma in positivo, confermare tutti i grandi nomi e potere intavolare con le migliori premesse le trattative di rinnovo. Una su tutti probabilmente dipenderà dai risultati in campo. Stiamo parlando del riscatto di Mamadou Coulibaly. L’ex Salernitana ha trovato spazio in difesa e potrebbe rimanere in Sicilia anche la prossima stagione, ma tanto dipenderà dal finale di campionato. Il procuratore intanto spera in un riscatto.

Coulibaly, parla l’agente: “L’obiettivo per il Palermo è la Serie A”

Fabrizio Ferrari, agente di Diakité e di Coulibaly, ha parlato di recente alla stampa in occasione del Palermo Football Conference, intervenendo sui suoi assistiti e sulle trattative relative ai rinnovi. Il procuratore, alla domanda di un possibile riscatto di Coulibaly, ha parlato di obiettivo prioritario per il Palermo: “Spero rinnovi, il Palermo ha l’obiettivo di provare ad arrivare in Serie A”.