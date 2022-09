Protagonista odierno in sala stampa Jacopo Segre.

Ecco alcune parole del centrocampista rosanero:

«Gol all’esordio? È stato un impatto forte perché devo tanto a questa piazza e a questa società. Una trattativa lunga che è andata in porto e siamo tutti felici. Ho parlato con Rinaudo e Zavagno e alla fine ci siamo riusciti. Impatto importante per me perché ho trovato il gol all’esordio con questa gloriosa maglia ma c’è da lavorare tanto. Siamo un gruppo con tanta gente nuova e dobbiamo conoscerci. La trattativa era ben avviata e sapevo che c’era questa possibilità, ovviamente contro il Palermo in coppa Italia è stato emozionante visto che sarebbe stata la mia squadra futura. Sin da quella partita hi visto il cuore dei tifosi che sono arrivati a Torino a supportare la squadra con grande cuore».