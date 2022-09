Protagonista odierno in sala stampa Jacopo Segre.

Ecco alcune parole del centrocampista rosanero:

«Il Genoa ha una squadra forte e attrezzata per vincere il campionato. Noi giocheremo in casa e avremo il dodicesimo uomo dalla nostra parte che sono i tifosi. Rispetto per la forza del Genoa ma noi daremo battaglia fino all’ultimo minuto e siamo preparati ad affrontare la partita nel migliore dei modi. Centrocampisti a cui mi ispiro? Certamente sia a Torino che a Palermo sono passati grandi centrocampisti: Ad esempio mi ispiro molto a Lukic che è un grande lavoratore. Per quanto riguarda il Palermo sono passati grandissimi centrocampisti, lo stesso Mister Corini, Migliaccio, Pastore e potrei fare un elenco lunghissimo. Infatti devo cercare di sfruttare questa grande occasione per crescere, ma io sono Jacopo Segre e devo cercare di migliorare di giorno in giorno».