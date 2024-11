Palermo, Segre: «Indossare questa maglia non è per tutti, dobbiamo meritarla e portarla in alto»

Il capitano del Palermo, Jacopo Segre, ha parlato ai microfoni di “TRM” analizzando il momento della squadra rosanero. Tra riflessioni sui risultati ottenuti nelle prime tredici giornate e uno sguardo positivo verso il futuro, Segre ha sottolineato la crescita del gruppo e l’importanza di lavorare con determinazione per migliorare. Un messaggio di fiducia, rivolto ai tifosi e alla città, che evidenzia lo spirito di una squadra pronta a lottare per obiettivi importanti.

Ecco le sue parole:

«Aggettivo per queste prime tredici giornate? È una situazione che stiamo cercando di migliorare giorno dopo giorno. Sicuramente non siamo contenti dei risultati, ma a livello di gioco e prestazioni siamo cresciuti tanto rispetto a un mese e mezzo fa. Stiamo curando i dettagli e i particolari per fare più punti e vincere. Deludente? Ci aspettavamo qualcosa di diverso, ma mancano ancora tanti mesi. Non bisogna piangerci addosso. Con il lavoro e la determinazione ne usciremo tutti insieme, con l’allenamento e la voglia di vincere. Siamo un grande gruppo: ogni giorno lavoriamo tanto sui dettagli, su ciò che possiamo migliorare sia individualmente sia come collettivo. Cerchiamo di portare tutto in partita. Ci aspettano sfide importanti e ci faremo trovare pronti».

«Undici punti di ritardo? Non sono pochi, ma niente tristezza e niente pianti. Bisogna guardare avanti e al futuro, ma soprattutto al presente, perché possiamo fare di più con grande positività, fame e voglia di vincere. Che succede al Barbera? Per tutti è un’emozione giocare davanti a questi tifosi. È un’opportunità unica indossare questa maglia, perché non è per tutti. Dobbiamo meritarla e portarla in alto. Vogliamo portare il Palermo dove merita e stiamo cercando di farlo partita dopo partita. Speriamo che i risultati arrivino».