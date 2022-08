Jacopo Segre è un giocatore rosanero. Il centrocampista è da poco sbarcato all’aeroporto di Palermo rilasciando le sue prime parole:

«Finalmente sono arrivato e sono felicissimo di essere qui, non vedo l’ora di scendere in campo e lottare con questa maglia gloriosa. è stata una trattativa lunga ma sono felice, quando ho scoperto che il Palermo mi cercava ho detto subito di sì perchè una piazza molto importante. Messaggio per i tifosi? Non vedo l’ora di vedervi allo stadio e lottare per voi, vedervi felici come siete sempre stati».