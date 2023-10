Palermo: se non si cambia subito passo in casa, anche quest'anno la Serie A rischia di restare una chimera

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sconfitta rimediata ieri al Barbera dal Palermo contro il Lecco.

Con il primo momento no, è arrivato anche quello delle prime riflessioni. E il discorso non può non coinvolgere Corini che deve dimostrare di avere nervi saldi. I suoi detrattori, ovviamente, ieri hanno gonfiato il petto. Sui social l’indice di gradimento del «Genio» è sceso ai livelli del pareggio all’esordio con il Bari. I processi a questo punto della stagione non servono a niente, ma è chiaro che Corini qualcosa deve subito sistemarla.

In trasferta finora è andato tutto bene e la speranza è che la striscia positiva continui anche sabato prossimo a Marassi con la Samp, ma in casa il Palermo deve fare molto di più. Due sconfitte in cinque partite sono già troppe. E se non si cambia subito passo al Barbera, anche quest’anno la Serie A rischia di restare una chimera.

Palermo, il primo momento no è arrivato: ora servono nervi saldi