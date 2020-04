Come si legge su “Gds.it” una casa di riposo abusiva è stata scoperta a Palermo dai carabinieri della stazione Palermo Resuttana Colli e un 58enne palermitano è stato denunciato. I militari, impegnati in una serie di controlli agli esercizi pubblici, hanno notato un anomalo via vai da un condominio nei pressi di viale Strasburgo. Hanno proceduto ad una verifica scoprendo l’esistenza di una comunità alloggio per anziani sprovvista delle necessarie autorizzazioni.