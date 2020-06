Secondo quanto riporta “Palermo Today”, è stata scovata una sala scommesse senza licenza in via Pomara. “I militari e i funzionari dell’Adm hanno riscontrato che la sala giochi, nella quale venivano abusivamente raccolte scommesse, era sprovvista della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività”. Per il gestore, un 55enne, sono arrivate una denuncia e una sanzione da 50 mila euro.