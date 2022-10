Intervistato al portale “Sportske”, Dario Saric ha parlato così in merito al trasferimento al Palermo.

Ecco le sue parole:

«E una grande opportunità per me sono felice. I risultati non sono certo buoni. Dobbiamo iniziare a vincere, ma stiamo lavorando, ci sono tanti nuovi giocatori, abbiamo bisogno di più tempo. Ma ci manca poco a diventare una vera squadra. I miei genitori erano felici, come me. Nati, vissuti e lottato li. Mio padre ha combattuto vicino a Grbavica, ha perso una gamba in guerra. In Italia sono riusciti a farsi una nuova vita. Ecco perche sento cosi tanto di amare la Bosnia».