L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritorno del tridente e la nuova chance per Di Mariano.

Tutte le strade portano al tridente. Archiviata la sconfitta col Südtirol, Corini torna a provare il 4-3-3, contando su una squadra ormai quasi del tutto a disposizione. Specie in avanti, le alternative non mancano di certo. Se da un lato c’è chi scalpita per una chance da titolare, dall’altro c’è chi è chiamato a dimostrare qualcosa in più.

C’è la Ternana si prospetta una nova prova d’appello per Di Mariano, uno dei volti nuovi che in questo Palermo non hanno ancora trovato la giusta dimensione. Progressivamente, però, diventato un insostituibile, almeno nel minutaggio che gli è stato concesso. Dopo la panchina con l’Ascoli, il palermitano è sempre stato titolare e ha sempre visto aumentare lo spazio a sua disposizione: 81 minuti a Reggio Calabria, 84 minuti contro il Genoa, poi è rimasto in campo per l’intera partita sia a Frosinone che sabato scorso con i tirolesi, cambiando pure ruolo col passaggio al 3-4-3 nel finale di gara, adattandosi da tornante a tutta fascia, pur con propensione offensiva.