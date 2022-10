L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul recupero di Salvatore Elia e il rebus Mateju.

Elia torna in gruppo ed e subito arruolabile per la trasferta di Terni. Scongiurato ogni tipo di preoccupazione dopo la distorsione al ginocchio destro rimediata contro il Südtirol, l’esterno è tornato ieri in campo a Boccadifalco per allenarsi col resto della squadra. Corini, però, non ha avuto a disposizione tutto l’organico per la seduta di ieri pomeriggio: nel gruppo non era presente Mateju, che ha svolto un allenamento differenziato a causa di un affaticamento muscolare.

Le condizioni del terzino ceco verranno rivalutate in giornata e solo allora si capita se potrà esserci o meno al Liberati contro la Ternana. In Umbria, però, il Palermo potrà contare su Elia, passato in pochi giorni dall’essere fortemente in dubbio al ritrovare un posto nel tridente provato ieri a più riprese nelle esercitazioni tattiche. Carte mischiate, come di consueto, ma il numero 77 è sempre stato schierato nel trio d’attacco che prevedeva Brunori di punta. Coincidenza o conferma di una titolarità che finora non è mai stata messa in discussione? La presenza di Elia nell’undici di partenza è stata una costante in queste prime sette giornate di campionato e solo il problema al ginocchio sembrava poterlo tener fuori per la prossima sfida.