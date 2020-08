View this post on Instagram

Esordisco col dire che se tu fossi stato qui con noi a vivere questo momento saresti stato orgoglioso di vedermi con questa maglia addosso papà ❤️…. Orgoglioso di vestire questi colori orgoglioso della mia terra💪🏻💪🏻💪🏻#palermo#renzobarbera#sogno#palermofc#rosanero#blackendpink