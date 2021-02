Nelle ultime ore di mercato la permaneza di Andrea Saraniti al Palermo è stata in forte dubbio. Nella giornata di oggi è emerso infatti un tentativo del Lecco per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante rosanero. La trattativa però non si è concretizzato e così il Lecco ha deciso di trattenere Mastroianni.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Andrea Saraniti ha commentato la sua permanenza a Palermo con due cuori rosanero. In basso il post in questione:



Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Andrea_Rosita18 (@andrea_rosita_saraniti)