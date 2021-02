Il calciomercato invernale si è concluso e il Palermo, nonostante il nono posto in classifica, ha messo a segno il solo acquisto di Francesco De Rose. La piazza si aspettava qualcosa in più dalla dirigenza, ma questo non è arrivato e adesso viene fuori tutto il malcontento. Ad esprimerlo è l’UCS che all’esterno del “Barbera” ha esposto uno striscione che recita:

“Puoi anche ripensarci. Ce ne faremo una ragione. Il calcio è complicato, non è mica un tabellone”.





In alto la foto dello striscione.