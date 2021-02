Intervenuto ai microfoni di “Rai Sport”, Gianfranco Andreoletti, presidente dell’Albinoleffe, ha fatto il punto della situazione nel campionato di Lega Pro:

«Il calcio è cambiato moltissimo in questi anni. Oggi la Serie A è un elemento di spettacolo e non più sportivo. La B e la C sono contesti che oggi soffrono pesantemente a causa della sostenibilità. Tanti anni fa andai in fedeazione dicendo che c’erano dei problemi.





Mi venne risposto di stare a casa che c’era chi risolveva i problemi. Oggi io sono ancora qua mentre tanti sono andati a casa. L’emergenza Covid? In provincia è stato disastroso per il numero di persone morte».