La Polizia Municipale, durante le operazioni di controllo del territorio, ha sanzionato il titolare di un ristorante, sito in centro città, che conferiva rifiuti indifferenziati. Gli agenti di Polizia stradale stavano transitando in via Garzilli, quando hanno notato un uomo che abbandonava sul suolo pubblico undici sacchi di colore nero e di diverse dimensioni, contenenti rifiuti promiscui come plastica, organico e lattine di alluminio.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, da accertamenti è emerso che si trattava del titolare di un ristorante che, anziché conferire i rifiuti differenziati, li abbandonava sul suolo pubblico. L’uomo è stato sanzionato per un importo di 333 euro e obbligato a ripristinare lo stato dei luoghi.