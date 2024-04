Palermo-Sampdoria, Pirlo: «Il campo non era veloce. Abbiamo patito il caldo»

Nel postpartita di Palermo-Sampdoria, match della 32esima giornata di Serie B terminato 2 a 2, il tecnico Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa:

«Ogni partita rivediamo il modulo in base agli avversari. Oggi eravamo con il 3-4-2-1 con Kasami più offensivo. Non è importante il modulo ma l’occupazione degli spazi. Abbiamo patito un po’ il caldo, il campo non era veloce e la palla si fermava. Ci sono state interruzioni dall’arbitro che non permettono di dare continuità al gioco. Darboe ha preso solo una botta».