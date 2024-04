Palermo-Sampdoria 2-2. “I top e flop” del match

Inizia con un pareggio l’era Mignani a Palermo. Allo stadio Renzo Barbera i rosanero non riescono ad ottenere i tre punti contro una Sampdoria in salute in quanto reduce da quattro vittorie consecutive. Con soli due giorni a disposizione dal suo arrivo, l’ex tecnico del Bari è comunque andato vicino alla vittoria, ma quanto fatto vedere nei novanta minuti non basta per conquistare i tre punti. Brunori e Mancuso rispondono al vantaggio degli ospiti firmato da Leoni, che sfrutta l’ennesima incertezza difensiva dei siciliani, mentre nella ripresa il gol da fuori area di Darboe riporta il risultato sul definitivo 2 a 2.

Timida reazione nell’ultima parte del secondo tempo ma il Palermo smuove la classifica con un solo punto, rimanendo sesto e portandosi a -2 dal Catanzaro, sconfitto 1-2 in casa dal Como. I lariani volano momentaneamente secondi a +9 sui rosanero. Da evidenziare le ammonizioni pesanti di Lucioni e Di Mariano che, diffidati, salteranno la trasferta di Cosenza.

Di seguito “I top e flop” della partita targati Ilovepalermocalcio.com.

I TOP

BRUNORI: Si guadagna il calcio di rigore dell’1 a 1 calciandolo perfettamente, sotto la traversa e imprendibile per Stankovic. La presenza di un compagno di reparto come Mancuso gli permette di avere più spazi e di non dover fare a sportellate con tutti i difensori avversari. BOMBER.

DIAKITÈ: Con Corini veniva impiegato come terzino, oggi gli è toccato fare il braccetto della difesa a tre e guidato da Lucioni non ha sbagliato praticamente nulla. Provvidenziale sul tiro di Kasami ad inizio secondo tempo. MURAGLIA

I FLOP

PIGLIACELLI: Sul gol degli ospiti legge in ritardo la traiettoria del pallone e non lascia in tempo i pali, con Brunori e Stulac che attendevano un suo intervento ma Leoni è attento e li anticipa. La rete di Darboe, che pareggia i conti, dalla distanza si infila sotto il sette ed è imprendibile.

Palermo-Sampdoria 2-2: le pagelle del match