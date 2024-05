Palermo-Sampdoria: già superata quota 7mila biglietti (FOTO)

Con la sesta posizione guadagnata con la vittoria al “Druso” contro il Sudtirol, il Palermo è riuscito a tenere distante la Sampdoria potendo così giocare il primo turno dei playoff in casa. I blucerchiati allenati da Pirlo godono di uno stato di forma importante e i rosanero hanno bisogno soprattutto dei propri tifosi. I supporters rosanero hanno sempre dimostrato vicinanza sugli spalti e, contro la Sampdoria, la sensazione è che lo stadio non sarà per nulla vuoto.

Il club rosanero, mediante una foto sulle proprie stories Instagram, ha comunicato come, solo dopo tre ore dall’apertura della vendita dei biglietti, la quota raggiunta sia già di 7.545. In alto la stories del club rosanero.