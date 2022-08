Intervenuto nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, il terzino rosanero Marco Sala ha rilasciato le seguenti parole:

«Ringrazio la città per l’accoglienza. È stato un inizio particolare, prima l’esordio e poi l’infortunio. La mia riabilitazione sta andando per il meglio e spero di essere al più presto disponibile. Reggina? La mia speranza è quella di tornare il prima possibile, si può dire che sono quasi recuperato. Impatto con l’ambiente palermitano? Penso che il calore che dia una piazza come Palermo poche piazze in Italia possano darlo. Ho visto la partita contro l’Ascoli dalla tribuna e mi sono reso conto del tifo che c’è. Abbiamo bisogno dei tifosi, siamo appena saliti dalla Lega Pro, in B una neopromossa deve conquistarsi ogni singolo punto. Obiettivo? Innanzitutto mantenere e consolidare la categoria. Una nuova società come quella del Palermo deve prima mettere le basi e poi puntare in alto. Siamo al 29 agosto, parlare di obiettivi a lungo termine è ancora esagerato. Pensiamo partita dopo partita, non è una frase fatta. In 4 anni di Serie B non ho mai affrontato un campionato con queste grandi piazze».

«Se il Palermo ha deciso di puntare su di me significa che la retrocessione con il Crotone non abbia inciso più di tanto nella loro scelta. Consigli da dare ai compagni? L’importanza della coesione del gruppo che è particolare in questo campionato. Sono qui in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Sassuolo. Penso a fare tutto quello che è nelle mie possibilità per guadagnarmi stima e rispetto da compagni e tifosi. Non penso a quello che succederà a fine anno. Prima di venire ho chiesto a Brunori come fosse Palermo, mi ha confermato che questa è una città che vive di calcio. È stata una scelta facile. Quello che Brunori ha fatto non devo certo commentarlo io, già ad Arezzo cinque anni fa aveva fatto molti gol. L’anno scorso ogni palla che toccava faceva gol, spero che lo faccia anche quest’anno. Mercato? La società ha fatto acquisti importanti. Tutti quelli che sono arrivati hanno tanta esperienza in questa categoria. La concorrenza fa bene, dà stimoli. Nel mio ruolo ci sono Mateju, Crivello e Devetak».