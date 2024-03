Palermo, sabato amichevole con il Lommel. Torna Lucioni?

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’amichevole che il Palermo giocherà contro il Lommel sabato.

Palermo-Lommel SK: biglietti in vendita. Le info

Guardando al momento psicologico di squadra e ambiente, la gara di sabato con il Lommel (alle 14) non sarà una banale amichevole: la curiosità riguarda infatti non solo una possibile rivoluzione tattica, ma anche la risposta di pubblico dopo la delusione col Venezia. I biglietti, validi solo per curva nord e tribuna coperta, saranno disponibili da oggi 16.30) sul sito Vivaticket, negli appositi punti vendita e allo store del Barbera: il tagliando costerà 5 euro, mentre per gli abbonati sarà possibile riscattarlo online inserendo un codice coupon.

La settimana che porta alla sfida con il Lommel sarà fondamentale anche per capire, già da oggi alla ripresa degli allenamenti, se il recupero di Lucioni è finalmente completo: Corini spera di poter testare l’ex Frosinone già sabato per poi gettarlo nella mischia a Pisa. Contro i belgi certa l’a ss e n za dell’infortunato Ranocchia e dei quattro nazionali: Nedelcearu, Vasic e Desplanches hanno già raggiunto le rispettive selezioni, Lund lo farà a breve a meno di un parere negativo dello staff medico dopo gli acciacchi di venerdì.