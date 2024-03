Palermo, quattro punti nelle ultime 5 partite, Brunori&C. marciano a ritmo play-out

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritmo del Palermo che da 5 partite va molto a rilento in termini di punti conquistati.

Quello che sta vivendo la squadra rosanero in questo momento, infatti, è un mix di sensazioni negative che non fa altro che allontanare l’obiettivo, ormai diventato un miraggio, della promozione diretta nonostante il Palermo avesse avuto tra le mani diverse opportunità per giocarsi le proprie carte.

Dalla Cremonese al Venezia, infatti, pare sia cambiato un mondo per la squadra rosanero. Cinque partite nelle quali il Palermo ha solamente raccolto 4 punti sui potenziali quindici nonostante tre di queste cinque avversarie fossero, classifica alla mano, abbordabili. Ma tra il dire e il fare di mezzo c’è sempre il campo, giudice unico e imparziale. E il campo ha detto che Brunori e compagni sono entrati un un tunnel che nell’arco di un mese ha portato il Palermo dalla terza alla quinta posizione in classifica, ma soprattutto da un solo punto di ritardo dal secondo posto ad -8.

A cambiare, in negativo, le sorti del Palermo il match di Cremona che, tra l’altro, era iniziato come meglio non poteva. Una partita che ha lasciato scorie che, come ammesso da Brunori nel post Venezia, si sono trascinate fino alla partita casalinga persa malamente proprio contro i lagunari.