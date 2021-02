Rubava le biciclette e le rivendeva nella sezione market di un noto social network, così è stato incastrato un 70enne palermitano che ora dovrà rispondere del reato di ricettazione.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, ad accorgersi di tutto è stata una vittima del furto della sua bicicletta. La donna ha visto la sua bicicletta appena rubata sul social network e ha subito avvisato le autorità. Gli indizi raccolti dalla Polizia hanno portato la Procura di Palermo ad emettere un decreto di perquisizione e sequestro dell’abitazione dove abita l’uomo. Le biciclette sono state trovate in un box, dove erano in attesa che arrivasse un acquirente via social, e poste sotto sequestro per essere poi restituite alla legittima proprietaria.