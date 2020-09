Il Palermo lavora alacremente sul mercato per rinforzare l’organico da mettere a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia.

Qualità tecnica, abilità palla al piede e fantasia, sono un pò le caratteristiche predilette per i tre elementi che dovranno supportare l’unica punta nel 4-2-3-1 del tecnico gelese. Nella giornata di ieri, si è assistito all’arrivo di Mamadou Kanoute, un giocatore che corrisponde a questo profilo, ma il ds Castagnini e l’ad Sagramola non sembrano volersi fermare al nome dell’ex Catanzaro.

Un giocatore, che nelle ultime ore ha stuzzicato la fantasia dei tifosi rosanero, è Antonio Piccolo, esterno 32enne in forza alla Cremonese. E’ un profilo che al Palermo piace, e non poco. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il club rosanero avrebbe già effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Al momento, la pista resta abbondantemente aperta e ci sarebbe un dialogo ancora vivo. Si tratterebbe di un colpo dallo spessore importante per la categoria e il Palermo è da sempre attento alle dinamiche ed alle occasioni di mercato. Lavori ancora in corso dunque nel reparto avanzato rosanero.