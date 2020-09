Mamadou Kanoute, in attesa della firma ufficiale, è da considerarsi un nuovo calciatore del Palermo.

Ieri sera l’ormai ex Catanzaro è arrivo al “Casena dei Colli” e questa mattina si è direttore al Barbera, come mostrato da una stories pubblicata sul suo profilo Instagram. Sin dal suo arrivo, Kanoute è sembrato parecchio contento ed emozionato per la nuova avventura: