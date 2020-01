Domenica il Palermo giocherà una partita importantissima contro il Roccella, i rosanero devono vincere per mantenere il distacco dal Savoia. Le previsioni dei bookmakers per questa partita vedono i rosa nettamente favoriti, la loro vittoria è quotata a 1,13, mentre i tre punti della squadra ospite ha la quota di 11, il pareggio a 7. Di seguito le quote: