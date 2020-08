Il Palermo sta continuando a lavorare per completare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie C. L’ultimo acquisto, in ordine di tempo, è quello di Ivan Marconi (CLICCA QUI) proveniente dal Monza che, nei prossimi giorni, sarà seguito da altri arrivi.

Proprio per quanto riguarda il fronte degli arrivi, la dirigenza del Palermo, dopo la richiesta da parte di mister Boscaglia, si è fatta avanti per il terzino sinistro classe ’97 Alberto Rizzo. L’entourage del calciatore e i rosanero hanno parlato, ma in questo momento, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la trattativa è in fase di stallo e Rizzo resta in attesa.

Su Rizzo, comunque, c’è anche l’interesse da parte di altri club di Serie B che però, al momento, restano defilati perché il calciatore nativo di Erice preferirebbe trasferirsi al Palermo.