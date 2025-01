Palermo ripresa la preparazione, anche il ds Osti a Torretta (VIDEO)

Il 2025 del Palermo è iniziato. La squadra rosanero ha goduto di sei giorni di vacanza e nel pomeriggio di oggi, sabato 4 gennaio, ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Torretta. I calciatori prima di scendere in campo hanno incontrato Carlo Osti, da ieri nuovo direttore sportivo del club di viale del Fante, che ha preso il posto dell’esonerato Morgan De Sanctis, con al suo fianco l’ad Giovanni Gardini.

Al ds ora il compito di intavolare le trattative di mercato e consegnare a Dionisi, in vista della seconda parte di campionato, una squadra in grado di risalire in classifica e posizionarsi al in zona playoff per, poi, giocarsi la promozione nella massima serie.

Tra le “magagne” da risolvere anche quella legata a Brunori che la scorsa estate, nonostante i malumori della piazza, è rimasto e che fin qui non è stato centro protagonista. Osti dovrà anche intervenire per rinfoltire il pacchetto difensivo che, dopo il dirottamento di Ceccaroni sulla fascia sinistra e la rescissione di Lucioni, conta pochi elementi.