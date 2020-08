Il giovane portiere Mattia Fallani sta per tornare a Palermo per sostenere le visite mediche e unirsi così al resto dei compagni e al nuovo mister Roberto Boscaglia, per iniziare il ritiro di Petralia Sottana lunedì prossimo.

Fallani poche ore fa ha postato questa foto, in alto riportata, apparsa in una storia del suo profilo Instagram.