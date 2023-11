Rider è stato aggredito da un gruppo di giovani in centro storico. Si tratta di un lavoratore straniero che stava effettuando una consegna in vicolo Stalluzza al Capo. Il rider, che è stato circondato da cinque ragazzi, ha presentato denuncia al comando dei carabinieri, di piazza Verdi.

Il segretario generale Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone dichiara: «L’ennesimo atto preoccupante e drammatico nei confronti di un rider che si svolge nel perimetro del centro storico, sempre più terra di nessuno dove si ripetono quotidianamente aggressioni e risse. Poche settimane fa un altro rider, sempre di nazionalità straniera, è stato aggredito in un’altra zona del centro storico e non ha voluto denunciare alle forze dell’ordine il fatto perché minacciato. E il 12 settembre avevamo denunciato l’aggressione ai danni di un rider di Just Eat, avvicinato e malmenato da un gruppo composto da 9 persone a Ballarò, che ha provato a portargli via la bici e lo zaino e l’ordine che stava per consegnare».