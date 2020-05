Riaprono anche i centri commerciali a Palermo. Al Forum di via Pecoraino stamattina c’era la fila, seppur a distanza di sicurezza, da Mediaworld. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, i capi si possono provare in camerino, tutti però devono avere guanti e mascherina e se non si acquistano l’esercente li deve mettere in quarantena per ventiquattr’ore. Di seguito il video pubblicato da “La Repubblica”: