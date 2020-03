L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ciò nonostante il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha disposto la riapertura del mercato ortofrutticolo per lunedì. Di seguito le parole del primo cittadino riportate da “La Repubblica”: “Si avvia il meccanismo necessario e indispensabile per garantire che l’approvvigionamento alimentare della città prosegua in modo regolare e ordinato. Garantendo a tutti i soggetti coinvolti, primi fra tutti gli operatori commerciali del mercato stesso, la tutela della salute e la prevenzione del contagi”.