Si è appena conclusa la sfida tra Palermo e Reggina, match valido per la 23^ giornata del campionato di Serie B. Al 90′ il risultato è di 2-1 grazie alle reti siglata da Brunori al minuto 47, su calcio di rigore, e Soleri all’81’ con il gol per gli ospiti siglato da Strelec al 76′. Con questo risultato i rosanero allungano la striscia positiva e toccano quota nove match senza sconfitta ed entrando pienamente in zona playoff. Di seguito le pagelle del match:

PIGLIACELLI 6: Due interventi con i piedi, uno per tempo. Entrambi, però, servono a poco perché l’azione avversara dopo viene fermata per fuorigioco.

MATEJU 7: La sua miglior partita in rosanero. Rivas prova a metterlo in difficoltà sfruttando la velocità ma è abbastanza attento e non si fa superare. Fornisce l’assist per il gol del 2-1 di Soleri.

NEDELCEARU 6,5: Decisivo nel primo tempo con una chiusura in scivolata per fermare Liotti. Sempre pulito negli interventi

MARCONI 6,5: Non si fa notare molto, cosa che per un difensore può essere anche positiva. Interviene un paio di volte fermando gli attacchi avversari con una prestazione più che sufficiente.

VALENTE 6: Nel primo tempo sfiora un gol su calcio di punizione che avrebbe potuto sbloccare il match. Le discese offensive sono molte, ma non sempre sono accompagnate dalla precisione al cross. La sua spinta, comunque, costringe Di Chiara a non spingere tanto.

Dall’84 GRAVES Sv: Sono pochi i minuti in campo ma utili per fare l’esordio.

SEGRE 5,5: Non gioca la solita gara, non si inserisce come sempre ed è poco incisivo e Corini lo cambia dopo 45′.

Dal 45′ VERRE 6: Fa il suo secondo esordio al Barbera e non demerita. Nei minuti finali Majer gli entra in maniera scomposta, con ospiti rigano in 10′.

DAMIANI 5,5: Gestisce diversi palloni, molti di questi, però, con suggerimenti sbagliati per i compagni, altre volte, invece, gioca con la testa bassa e non vede il suggerimento per i compagni. Sembra sempre troppo macchinoso.

Dal 63′ BROH 6: Un suo tocco favorisce Strelec che si trova la palla addosso e pareggia i conti, ma è solo sfortuna.

SARIC 6: La scorsa settimana ad Ascoli ha fornito una prestazione migliore, oggi è poco nel vivo del gioco, molta corsa fine a se stessa.

SALA 6: Non fornisce la solita spinta e quando spinge i cross non sono precisi. La fase difensiva, comunque, non è un problema

BRUNORI 7,5: Si conquista il rigore che poi, con freddezza, trasforma spiazzando Contini e si conferma in testa alla classifica cannonieri. Gestisce malissimo un contropiede facendosi rimontare, ma in un altro serve benissimo Di Mariano che conclude calciando alle stelle. Esce stremato e con i crampi.

Dal 76′ SOLERI 7,5: Il primo gol in Serie B è un colpo di testa fantastico che si insacca sotto il sette che riporta i suoi avanti. Come lo scorso anno si dimostra decisivo dalla panchina. Guadagna un rigore che l’arbitro ha dovuto rivedere al Var.

DI MARIANO 5,5: Incide veramente poco, da uno con le sue qualità sarebbe lecito attendersi qualcosa in più. Sbaglia anche dei semplici appoggi per i compagni e non salta mai l’uomo sfruttando la sua velocità. Sbaglia mandando altissimo un tiro a giro dopo un contropiede guidato da Brunori e nell’azione successiva gli ospiti pareggiano.

Dal 76′ TUTINO 6: Gioca poco più di 15 minuti e fa molto meglio di Di Mariano facendo saltare subito tutti dalla sedia con un tiro che sfiora il palo. Sbaglia il calcio di rigore che avrebbe messo la parola fine sul match.

CORINI 7: In conferenza stampa chiedeva alla squadra di dare una risposta alla piazza che si è presentata in massa allo stadio, la squadra ha risposto in maniera positiva mettendo in campo una prestazione, soprattuto nel secondo tempo, degna di nota e reagendo in maniera positiva gol del pari degli avversari. Ora serve non avere paura di “volare”.